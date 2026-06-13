إعلان

واشنطن بوست: أمريكا وإيران تقتربان من توقيع اتفاق

كتب : وكالات

11:31 ص 13/06/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، وفقًا لمسؤولين تحدثوا يوم الجمعة، وذلك بعد أيام من الغموض والضربات العسكرية المتبادلة بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق بات قريبًا، رغم استمرار الخلافات حول بعض الجوانب الرئيسية المتعلقة بتسوية سلام طويلة الأمد.

ونقلت عن مسؤولين أن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه تمديد الهدنة الحالية، في حين لا تزال بعض تفاصيل الاتفاق النهائي موضع نقاش.

كما لفتت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي قال إن "نص اتفاق السلام تم التوصل إليه"، بينما أوضح مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بعض أوجه عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن الاتفاق.
وجاء ذلك في وقت شهدت فيه المنطقة تصاعدًا للتوترات خلال الأيام الماضية، تخللته ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تتجه الأطراف نحو مسار تفاوضي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات أكثر استدامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران اتفاق أمريكي إيراني

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ملفوف في كيس أسود.. العثور على جثة أمام معسكر منتخب إيران
كأس العالم 2026

ملفوف في كيس أسود.. العثور على جثة أمام معسكر منتخب إيران
بلومبرج: واشنطن تعتزم إعادة فتح هرمز خلال شهر من الاتفاق
شئون عربية و دولية

بلومبرج: واشنطن تعتزم إعادة فتح هرمز خلال شهر من الاتفاق
4 حارات بكل اتجاه.. الإسكندرية تعلن التطوير الشامل لأهم محاورها المرورية
أخبار المحافظات

4 حارات بكل اتجاه.. الإسكندرية تعلن التطوير الشامل لأهم محاورها المرورية
"خاسة أوي"| مي عز الدين تثير تفاعلا بأحدث إطلالاتها..وزوجها يغازلها - صور
زووم

"خاسة أوي"| مي عز الدين تثير تفاعلا بأحدث إطلالاتها..وزوجها يغازلها - صور

وفاة شقيقة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل.. موعد ومكان الجنازة
أخبار مصر

وفاة شقيقة وزير الإعلام السابق أسامة هيكل.. موعد ومكان الجنازة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان