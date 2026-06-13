واشنطن بوست: أمريكا وإيران تقتربان من توقيع اتفاق

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، وفقًا لمسؤولين تحدثوا يوم الجمعة، وذلك بعد أيام من الغموض والضربات العسكرية المتبادلة بين الجانبين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق بات قريبًا، رغم استمرار الخلافات حول بعض الجوانب الرئيسية المتعلقة بتسوية سلام طويلة الأمد.

ونقلت عن مسؤولين أن الجانبين يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه تمديد الهدنة الحالية، في حين لا تزال بعض تفاصيل الاتفاق النهائي موضع نقاش.

كما لفتت الصحيفة إلى تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي قال إن "نص اتفاق السلام تم التوصل إليه"، بينما أوضح مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بعض أوجه عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن الاتفاق.

وجاء ذلك في وقت شهدت فيه المنطقة تصاعدًا للتوترات خلال الأيام الماضية، تخللته ضربات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، قبل أن تتجه الأطراف نحو مسار تفاوضي يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات أكثر استدامة.