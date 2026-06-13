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إلكترونيا.. "الكهرباء" تتيح الاستعلام عن مخالفات سرقة التيار والتظلم عليها

كتب : محمد صلاح

01:40 م 13/06/2026

سرقة التيار الكهربائي

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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إتاحة خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين، تمكنهم من الاستعلام عن محاضر سرقة التيار وقيمة المخالفة الناجمة عنها، وسدادها، أو التقدم بتظلم عليها، دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات توزيع الكهرباء.

وتأتي الخدمة الجديدة ضمن جهود الوزارة للتوسع في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس داخل مراكز خدمة العملاء، فضلا عن سرعة إنجاز المعاملات.

الاستعلام عن محاضر سرقة التيار وسداد غرامتها والتظلم عليها إلكترونيًا

بحسب الشركة القابضة لكهرباء مصر، فإنه يمكن للمواطن الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي، ثم الاستعلام عن المحضر المسجل عليه، والاطلاع على تفاصيله وقيمة المخالفة المستحقة.

كما تتيح المنصة سداد قيمة المحضر إلكترونيا عبر وسائل الدفع المختلفة، أو تقديم تظلم وإرفاق المستندات المطلوبة لمراجعته من الجهات المختصة.

خطوات التظلم على مخالفات سرقة التيار الكهربائي إلكترونيًا

تشمل خطوات التظلم رفع صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة طلب الحضور، وأي مستندات داعمة للحالة، على أن يتم فحص الطلب والرد عليه وفق الإجراءات المعمول بها.

وتعد خدمة الاستعلام عن محاضر الاستيلاء على التيار، من أحدث الخدمات التي أضيفت إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تقدم عشرات الخدمات الإلكترونية للمشتركين، من بينها طلبات العدادات الكودية، والشكاوى، وخدمات الفواتير، وغيرها من الخدمات التي يمكن الحصول عليها عن بعد.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء⁠.

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