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مسيرات إيرانية تقترب من هرمز والقوات الأمريكية تعترضها

كتب : وكالات

04:11 ص 13/06/2026

الطائرات المسيرة الإيرانية

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أفاد مصدر مطلع بأن قوات أمريكية اعترضت وأسقطت عدة طائرات مسيرة إيرانية كانت في طريقها إلى منطقة مضيق هرمز، في خطوة جاءت للتعامل مع تهديدات محتملة لحركة الملاحة البحرية.

وأكد المصدر أن الطائرات المسيرة الإيرانية شكلت خطرًا مباشرًا على حركة النقل التجاري في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، ما دفع القوات الأمريكية إلى التدخل وإسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها المحتملة.

ويعد مضيق هرمز من أكثر الممرات المائية أهمية على مستوى العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والتجارة الدولية، ما يجعل أي تهديد أمني في المنطقة محل متابعة دولية واسعة.

وجاءت هذه التطورات وفق ما نقلته وكالة رويترز، وسط ترقب للتداعيات المحتملة على الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة في المنطقة.

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