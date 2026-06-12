قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مذكرة تفاهم إسلام آباد باتت أقرب من أي وقت مضى.

وأضاف عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، أنه يجري انتظار الانتهاء من إعداد المذكرة، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمحتواها في الوقت الحالي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أنه انسجامًا مع النهج المسؤول والشفاف الذي تتبعه طهران، سيتم مشاركة جميع التفاصيل مع الرأي العام في الوقت المناسب.