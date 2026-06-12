أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى نص نهائي متفق عليه لاتفاق السلام بين إيران وأمريكا.

وقال شريف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه في خضم جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها باكستان، تدرك إسلام آباد تمامًا ما وصفها بحملة التضليل الإعلامي المتواصلة التي يشنها من يسعون إلى تخريب اتفاق السلام.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه تم التوصل إلى نص نهائي متفق عليه للاتفاق، مشيرًا إلى أن باكستان تعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع الجانبين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني، أن السلام لم يكن يوما أقرب مما هو عليه الآن.