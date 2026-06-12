شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشورًا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة "إكس"، والذي أشار فيه إلى أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن باتت أقرب من أي وقت مضى.

وكان عراقجي قال إن مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبحت أقرب من أي وقت مضى، موضحًا أنه يجري انتظار الانتهاء من إعدادها، داعيًا وسائل الإعلام إلى الامتناع عن التكهن بمحتواها.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن جميع التفاصيل سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، انسجامًا مع النهج المسؤول والشفاف الذي تتبعه طهران.