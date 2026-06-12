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ترامب: إيران اعتذرت سرا.. ومنشور عراقجي بشأن الاتفاق إيجابيا جدا

كتب : عبدالله محمود

08:03 م 12/06/2026 تعديل في 08:06 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران اعتذرت سرا إلى الولايات المتحدة عن تقديم معلومات كاذبة بشأن الاتفاق المحتمل بين طهران وواشنطن.

وأَضاف ترامب، في تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الجمعة، أنه اعتبر أن منشور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بشأن الإعلان عن الاتفاق الوشيك بين إيران وأمريكا إيجابيا جدا.

وتابع ترامب، "أن ما زلت أعتقد أن الاتفاق قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين".

قال ترامب إنه طالب بتوضيح علني بشأن تقارير وسائل الإعلام الرسمية، التي زعمت أن إيران ستتلقى مليارات الدولارات من الأصول المجمدة فور توقيع الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم، شارك ترامب منشورًا لـ"عراقجي" عبر منصة "إكس"، والذي أشار فيه إلى أن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن باتت أقرب من أي وقت مضى.

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