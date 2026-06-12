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فرنسا: مؤتمر باريس لحل الدولتين يهدف لكسر الجمود في الملف الفلسطيني

كتب : وكالات

08:06 م 12/06/2026

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن مؤتمر باريس لحل الدولتين يهدف إلى مواجهة الجمود القائم على الأرض في فلسطين.

وأضاف المتحدث، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن هناك تصعيدًا في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لم يتم بعد البدء في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد أن فرنسا تدعو إلى إيجاد حلول عملية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما شدد على إدانة بلاده لأعمال العنف في الضفة الغربية، معتبرًا أن بعض الإجراءات الإسرائيلية هناك تتعارض مع القوانين الدولية.

وفيما يتعلق بلبنان، قال المتحدث إن بلاده تدعو إلى ضرورة ابتعاد لبنان عن حروب لا علاقة له بها، مشيرًا إلى دعم باريس للمفاوضات بين السلطات اللبنانية والإسرائيلية.
وأضاف أن فرنسا تدعم السلطات اللبنانية، وتعمل بالتنسيق مع أطراف دولية أخرى على التحضير لعقد مؤتمر لدعم لبنان.

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