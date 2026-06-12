تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل، واقعة طفل البدرشين التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت ظهور خال الطفل أثناء محاولته تسليمه إلى والده عقب وفاة جدته لأمه، التي كانت تتولى رعايته بعد انفصال والديه وزواج كل منهما، وما أُثير بشأن امتناع الأب عن استلامه.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، على الفور، الإدارة العامة لنجدة الطفل بسرعة فحص الواقعة وإجراء بحث حالة شامل للطفل، مع التواصل مع جميع الأطراف المعنية للوقوف على حقيقة الأوضاع الأسرية والاجتماعية المحيطة به، والتأكد من توافر بيئة آمنة ومستقرة تكفل حقوقه وتحافظ على سلامته.

الأب لم يرفض استلام الطفل وتمت التوصية بالإجراءات القانونية

أسفرت نتائج بحث الحالة عن أن والد الطفل لم يمانع في استلام نجله ورعايته، إلا أنه أبدى تخوفه من التعرض لأي مساءلة قانونية مستقبلًا، مطالبًا بأن يتم تسليم الطفل إليه من خلال الإجراءات القانونية والرسمية المتبعة، وبموجب محضر إثبات حالة، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف.



وأوضحت "السنباطي" أنه، وفي ضوء نتائج البحث الاجتماعي والنفسي، وبناءً على رغبة الطفل ووالده، أعدت الإدارة العامة لنجدة الطفل تقريرًا مفصلًا بشأن الواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات.

توصيات بتسليم الطفل للوالد ومتابعة دورية لحالته

أضافت سحر السنباطي، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة أوصى بتسليم الطفل إلى والده، بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايته والمحافظة عليه، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال الخطر أو الإهمال، بما يحقق مصلحته الفضلى ويضمن استقرار أوضاعه الأسرية.

ووجهت رئيسة المجلس باستمرار المتابعة الدورية لحالة الطفل داخل أسرته من خلال وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الجيزة ووحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة البدرشين، للتأكد من حصوله على الرعاية والحماية اللازمتين، وضمان توفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة تدعم نموه واستقراره النفسي والاجتماعي.

التأكيد على أولوية حماية الأطفال والتعاون مع الجهات المعنية

أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن حماية الأطفال وصون حقوقهم تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مشددة على أن المجلس يتعامل مع جميع البلاغات والاستغاثات الواردة إليه بمنتهى الجدية والسرعة، ويتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الحماية المطلوبة للأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.

وتقدمت رئيسة المجلس، في هذا السياق، بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة، ووحدة حماية الطفل العامة بمحافظة الجيزة، ووحدة حماية الطفل الفرعية بمركز ومدينة البدرشين، تقديرًا لجهودهم وتعاونهم المثمر وسرعة استجابتهم في التعامل مع الواقعة، بما أسهم في توفير الحماية اللازمة للطفل والحفاظ على حقوقه.

مناشدة للإبلاغ عن أي مخاطر يتعرض لها الأطفال

ناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، من جهته، المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر ربما يتعرض لها الأطفال، من خلال التواصل مع الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر خط نجدة الطفل (16000) الذي يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم (01102121600)، بما يضمن سرعة التدخل وتقديم الدعم والحماية اللازمين للأطفال.

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