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ترامب: قد نضرب الجسور في إيران لكني لا أُريد إيذاء الناس

كتب : مصطفى الشاعر

05:50 م 11/06/2026

دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجسور قد تكون الهدف التالي للضربات الأمريكية في إيران، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يرغب في تنفيذ ذلك لما قد يُسببه من معاناة للمدنيين.

تحذير من تداعيات إنسانية

أضاف ترامب، في تصريحات جديدة لشبكة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس، أن استهداف مثل هذه الأهداف قد يؤدي إلى منع السكان من الحصول على المياه، مؤكدا أنه لا يريد أن يحدث ذلك، في إشارة إلى ما قد يترتب على أي تصعيد عسكري من آثار إنسانية مباشرة.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الإيرانيين يجرون مفاوضات مع واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن هذه المحادثات تواجه صعوبات بسبب ما وصفه بـ"الكبرياء".

استمرار التصعيد في الخطاب الأمريكي

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، مع استمرار التهديدات المتبادلة بشأن توسيع نطاق الأهداف العسكرية خلال المرحلة المقبلة.

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الحرب في إيران مفاوضات أمريكا وإيران دونالد ترامب

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