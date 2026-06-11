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التلفزيون الإيراني: انفجار غامض قبالة سواحل مدينة سيريك

كتب : مصطفى الشاعر

03:24 م 11/06/2026

انفجار

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أفاد التلفزيون الإيراني، بوقوع دوي انفجار قبالة سواحل مدينة سيريك في محافظة هرمزجان جنوبي إيران، في حادث لم تتضح أسبابه حتى الآن.


غموض يُحيط بملابسات الحادث


أوضح تلفزيون إيران، اليوم الخميس، أن الجهات المعنية لم تعلن حتى الآن طبيعة الانفجار أو أسبابه، فيما يُجري التحقق من ملابسات ما حدث في المنطقة الساحلية.

ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران


تأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضربات وصفها بـ"الانتقامية" استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، وذلك عقب هجوم نفذه الجيش الأمريكي على أهداف داخل إيران خلال الساعات الماضية، في إطار التصعيد المتبادل بين الجانبين.

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