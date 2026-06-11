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إخلاء عدة طوابق في مبنى البنتاجون.. وفرق المواد الخطرة تتدخل

كتب : محمود الطوخي

06:31 م 11/06/2026

البنتاجون

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أُغلق مبنى ؤ "البنتاجون"، وأُخليت بعض طوابقه بعدما هرعت فرق المواد الخطرة إلى المنشأة العسكرية إثر رصد مشكلة تتعلق بجودة الهواء داخل المبنى.

"تدابير احترازية" داخل مبنى البنتاجون

فرضت السلطات إجراءات إغلاق على عدة مناطق داخل مبنى البنتاجون الواقع خارج واشنطن، فيما جرى إخلاء عدد من الموظفين كإجراء احترازي.

وقال متحدث باسم البنتاجون إن أنظمة المبنى اكتشفت "مشكلة في جودة الهواء تستدعي اتخاذ تدابير احترازية إلى حين تحديد طبيعتها وأهميتها".

"مواد خطرة" في مبنى البنتاجون

وأكدت إدارة الإطفاء في مقاطعة أرلينجتون أن فريق المواد الخطرة التابع لها استجاب لحادثة مستمرة تتعلق بمواد خطرة داخل المنشأة.

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