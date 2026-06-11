رغم تجدد الاشتباكات بين إيران وأمريكا خلال الأيام الماضية، أكدت مصادر إيرانية وغربية، لوكالة رويترز، أن تبادل ‌الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر بشأن تفاصيل مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بشكل نهائي.

وقالت المصادر، أن هناك جهودًا مكثفة بين واشنطن وطهران عن طريق الوساطة من أجل الوصول إلى اتفاق مبدئي ينهي الأعمال القتالية بين إيران وأمريكا، رغم الضربات التي شنها الجانبان.

واتفقت المصادر الإيرانية والغربية، أن هناك خلال بين المفوضين الأمريكيين والإيرانيين حول آلية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر إيرانية، أن هناك تفاهما سياسيا جرى التوصل له بين إيران وأمريكا رغم التصعيد العسكري الواقع بين البلدين في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر الإيرانية، أن هناك بعض القضايا بين إيران وأمريكا مازالت تحتاج لمناقشتها بالتفصيل مثل آلية الإفراج عن إيرادات النفط الإيراني المجمدة في بنوك أجنبية.

وأكد أحد المصدر الإيرانية، أن طهران تريد الإفراج عما يتراوح بين ستة مليارات دولار و12 مليار دولار من أموالها المجمدة بشكل فوري، لكن واشنطن تريد الإفراج عن الأموال على مراحل.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن المناقشات الجارية في هذا الوقت هي بشأن حجم الأموال الإيرانية المجمدة التي سيتم الإفراج عنها، وقدره 12 مليار دولار.

وبحسب مسؤول أوروبي كبير، فإن المفاوضات الإيرانية الأمريكية تركز حاليا على التفاصيل الفنية والمبلغ المالية التي سيتم صرفها لإيران في حال الوصول إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن.

وفي السياق ذاته، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه سيتم قصف ايران الليلة في حال عدم توقيعهم على الاتفاق.

ورداً على تهديدات ترامب، صرح رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، لوسائل الإعلام الرسمية بأن الرئيس الأمريكي سيتلقى رداً أقوى وأكثر إيلاماً إذا قام بأي خطوة غير محسوبة.