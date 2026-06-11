نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية حملة رقابية ليلية مفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة ميت غمر، أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وطرحها في الأسواق تحت أسماء علامات تجارية شهيرة، في إطار جهود الدولة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين.

حملة مفاجئة لضبط المخالفات

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع والمنتجات، والتصدي لمختلف صور الغش التجاري والتدليس، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامة المواطنين واستقرار الأسواق.

واعتمدت الحملة على تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى جهاز حماية المستهلك، كشفت عن قيام إحدى المنشآت غير المرخصة بمزاولة نشاط غير مشروع يتمثل في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء وعلامات تجارية معروفة بالمخالفة للحقيقة، تمهيدًا لطرحها على أنها منتجات أصلية.

مخاطر جسيمة على محركات السيارات

أكد "الجهاز" أن تداول زيوت السيارات المعاد تدويرها أو مجهولة المصدر يمثل خطرًا مباشرًا على المركبات، نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة معدلات التآكل والتلف بالأجزاء الداخلية للمحرك، وانخفاض كفاءة التشغيل، وارتفاع احتمالات الأعطال المفاجئة.

وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تهدد سلامة مستخدمي المركبات فقط، بل تتسبب أيضًا في أضرار اقتصادية مباشرة للمستهلكين نتيجة تكاليف الإصلاح والصيانة الناتجة عن استخدام منتجات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

ضبط 12 طنًا من الزيوت والمعدات

أسفرت "الحملة" عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وخلطها بمواد ومحسنات كيميائية، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة دون ترخيص في محاولة لتضليل المستهلكين.

وتمكنت الأجهزة الرقابية من التحفظ على نحو 12 طنًا من زيوت السيارات، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اعتداء على حقوق المستهلك والعلامات التجارية

أوضح جهاز حماية المستهلك أن هذه الممارسات تمثل صورة واضحة من صور الغش التجاري والتدليس، فضلًا عن كونها اعتداءً على حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية المشروعة، من خلال استخدام أسماء وعلامات تجارية متداولة في الأسواق دون سند قانوني.

وأضاف أن هذه الأفعال تضر بالسمعة التجارية للكيانات الاقتصادية الملتزمة، وتقوض ثقة المواطنين في جودة المنتجات المتداولة، كما تخل بقواعد المنافسة العادلة وتخلق بيئة تجارية غير منضبطة قائمة على الغش والخداع.

إجراءات حاسمة لحماية الأسواق

شدد "الجهاز" على أن تلك المخالفات تعتبر انتهاكًا جسيمًا لأحكام قانون حماية المستهلك والقوانين المنظمة لمكافحة الغش التجاري، ما استوجب التدخل الرقابي الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد استمرار الحملات الرقابية المكثفة بمختلف المحافظات لرصد وضبط الممارسات غير المشروعة، حمايةً لحقوق المستهلكين، ودعمًا لاستقرار الأسواق، وصونًا للاقتصاد الوطني من أي ممارسات تضر بالمنافسة المشروعة والاستثمار المسؤول.

رئيس جهاز حماية المستهلك: لا تهاون مع الغش التجاري

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الضبطية الرقابية التي نُفذت بمحافظة الدقهلية تمثل نموذجًا للتحركات الميدانية المكثفة التي تنفذها الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة مختلف صور الغش التجاري والتدليس، لا سيما ما يتعلق بتداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح "السجيني" أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتجفيف منابع الممارسات غير المشروعة التي تمس حقوق المستهلكين وسلامتهم، مشيرًا إلى أن زيوت السيارات المعاد تدويرها أو المغشوشة تُعتبر من أخطر المنتجات المتداولة بشكل غير قانوني، لما قد تسببه من أضرار فنية جسيمة لمحركات المركبات وخسائر مباشرة للمواطنين.

وأضاف رئيس الجهاز أن حماية المواطنين والحفاظ على سلامة الأسواق يمثلان أولوية قصوى، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل بمنتهى الحسم مع أي كيانات أو ممارسات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع، من خلال تنفيذ حملات رقابية مفاجئة وموسعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة المختصة دون تهاون.

مواصلة تنفيذ خطة شاملة للتواجد الميداني المكثف في مختلف المحافظات

أشار "السجيني" إلى أن جهاز حماية المستهلك يواصل تنفيذ خطة شاملة للتواجد الميداني المكثف في مختلف المحافظات، تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق ورصد أي محاولات للغش التجاري أو الاتجار غير المشروع أو التلاعب بالسلع، خاصة المنتجات الاستراتيجية والمرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطنين.وشدد على أن الجهاز لن يتسامح مع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين أو تؤثر على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية تعمل بكامل طاقتها لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، باعتبار أن حماية المستهلك تمثل أولوية لا تقبل التهاون أو المساومة.

واختتم رئيس جهاز حماية المستهلك تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تشهد تعزيزًا للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالرقابة، بهدف إحكام السيطرة على حلقات تداول السلع، ومكافحة كافة صور الاستغلال والتلاعب، بما يسهم في ترسيخ الانضباط داخل الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية، ودعم استقرارها.

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