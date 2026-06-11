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بعد تجدد الاشتباكات.. مسؤول إيراني ينفي استئناف المفاوضات مع أمريكا

كتب : عبدالله محمود

06:03 م 11/06/2026

إيران وأمريكا

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نقلت وكالة فارس الإيرانية، عن مصدر قريب الصلة من فريق التفاوض الإيراني تأكيده بعد استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، بعد تجدد الاشتباكات بين طهران وواشنطن.

وقال المسؤول الإيراني، إن طهران تمسكت بمواقفها وخطوطها الحمراء المُعلنة منذ بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشددًا على عدم تراجعها عن مطالبها الرئيسية.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن السبب الرئيسي لتصاعد الولايات المتحدة الأخير بسبب الضغط والإصرار الإيراني في المفاوضات.

وأشار المصدر الإيراني، إلى أن الضغوط السياسية التي تمارسها واشنطن والتهديدات العسكرية الأخيرة بسبب مقاومة إيران للمطالب الأمريكية غير المنطقية.

وفي وقت سابق من اليوم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ هجوما واسعا وقويا ضد إيران خلال الليلة، مؤكداً أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لتدمير كبير شمل القوات البحرية والقوات الجوية وأنظمة الرادار والدفاعات المضادة للطائرات، إلى جانب معظم القدرات الهجومية الأخرى.

وخلال تدوينة له على منصة تروث سوشيال، قال ترامب إن بلاده تعتزم في مرحلة قريبة مستقبلاً فرض السيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، إضافة إلى مواقع أخرى مرتبطة بالبنية التحتية النفطية.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة الكاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، مشيراً إلى أن هذا النهج يشبه ما قال إنه جرى تطبيقه مع فنزويلا، معتبراً أن النتائج كانت إيجابية لكل من الولايات المتحدة وفنزويلا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الضربات المزمعة ضد إيران ستنفذ بقوة شديدة، مجددا حديثه عن خطط تتعلق بالسيطرة على مواقع الطاقة الإيرانية خلال الفترة المقبلة.

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