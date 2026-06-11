حذّرت إيران، من أن استمرار المواجهة مع الولايات المتحدة مرهون بموقف واشنطن من "مصالح طهران"، مؤكدة أن أي تجاهل لهذه المصالح قد يُطيل أمد الحرب ويزيد من حدة التصعيد بين الجانبين.

تهديد برد أكثر قوة على أي هجمات جديدة

وجّه محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، تحذيرا قويا من أن المواجهة بين إيران والولايات المتحدة قد تستمر ما لم تراعِ وتحترم واشنطن مصالح طهران، مؤكدا أن مستقبل الأزمة يتوقف على طبيعة الخطوات التي ستتخذها الإدارة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

وقال مخبر، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" من طهران، إن إيران سترد "بشكل أكثر صرامة وقوة" على أي هجمات أمريكية مستقبلية، مشددا على أن بلاده لن تتراجع عن الدفاع عن استقلالها ومصالحها الوطنية.



وأضاف مستشار مرشد إيران، أن أي تصعيد جديد من جانب الولايات المتحدة سيُقابل برد أشد، معتبرا أن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يُدرك أن إيران لن تتخلى عن ثوابتها أو مصالحها الاستراتيجية.

استمرار الحرب مرهون بسلوك الولايات المتحدة

ردا على سؤال بشأن إمكانية استئناف الحرب بين البلدين، أكد مخبر، أن القرار في هذا الشأن يعود إلى واشنطن، موضحا أن احترام المصالح الإيرانية قد يفتح الباب أمام إنهاء المواجهة، بينما سيؤدي استمرار الضغوط والهجمات إلى إطالة أمد الصراع.

ضربات متبادلة بين واشنطن وطهران

تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضربات وصفها بـ"الانتقامية" استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، وذلك عقب هجوم نفذه الجيش الأمريكي على أهداف داخل إيران خلال الساعات الماضية، في إطار التصعيد المتبادل بين الجانبين.