أفادت مصادر لشبكة "سي إن إن"، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بغضب شديد إزاء التقييمات التي اعتبرت ضرباته العسكرية في حرب إيران غير قوية بما يكفي.

وتصاعد غضب ترامب خلال هذا الأسبوع عقب إصداره أوامر بشن ضربات جديدة، حيث ساد لديه اعتقاد بأن طهران ووسائل الإعلام لم تنظر إلى العمل العسكري بحجمه الحقيقي، استنادا إلى تأكيدات شخصين مطلعين على رد فعله المباشر.

"جولة جديدة".. تطورات حرب إيران

وبعد تقييم دقيق لردود الفعل المبدئية، أصدر ترامب توجيهاته بتنفيذ جولة ثانية من الضربات يوم الأربعاء، مدفوعا بأمل حث القادة الإيرانيين على القبول باتفاق ينهي الأعمال العدائية، غير أن دائرة إحباطه اتسعت لتمتد إلى يوم الخميس، متأثرا بقناعته أن طهران لا تزال لا تأخذ تلك الضربات على محمل الجد.

تجسد ذلك في منشور له عبر موقع "تروث سوشيال"، توعد فيه بأن جولة جديدة قادمة ستكون أشد من أي وقت مضى.

"خطوط حمراء" في صراع إيران وأمريكا

ويمثل نهج ترامب الحالي، المتمثل في الإعلان المسبق عن خططه وتوجيه تهديدات مباشرة لمواقع محددة مثل مركز النفط الإيراني الحيوي في جزيرة خرج، تحولا جذريا عن أسلوبه السابق في إدارة الصراع.

ففي الماضي، كان يرفض بسخرية تامة الأسئلة المتعلقة بنواياه المستقبلية واصفا إياها بأنها "غبية"، أما اليوم، فإنه يعرض خططه علنا في محاولة واضحة لإجبار طهران على الموافقة على خطوطه الحمراء الدبلوماسية.

"الطرف الأقوى".. إعلام حرب إيران

وإلى جانب غضبه من احتمالية أن تكون طهران "تستغلنا" في مسار المفاوضات، تصاعد إحباط الرئيس الأمريكي بشكل متزايد تجاه التغطية الإعلامية لحرب إيران.

تحديدا، تركز استياؤه حول التقارير التي تتناول القدرات العسكرية الإيرانية وإمكانياتها في الرد على الضربات بهجمات مضادة، وفقا لما صرح به مسؤول في الإدارة.

وأوضح المسؤول أن ترامب يسعى جاهدا لإثبات أن الولايات المتحدة هي الطرف الأقوى بكثير في هذه المواجهة، وأن خيارات طهران بدأت في النفاد.

"لست محبطا".. كواليس صراع إيران وأمريكا

وفي سياق متصل، وخلال حديثه مع قناة "فوكس نيوز" يوم الخميس، أمضى ترامب الجزء الأكبر من وقته على الهواء في توجيه الشكاوى من التغطية الإخبارية المواكبة للصراع.

ورغم ذلك، حرص على التأكيد بأنه لم يكن منزعجا من طهران على الإطلاق، مشددا: "أنا لست محبطا. لا أشعر بالإحباط أبدا".