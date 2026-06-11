حمزة عبد الكريم.. حلم مصري جديد يولد في برشلونة

في بعض الأحيان، تمنحنا كرة القدم قصة تتجاوز حدود الأهداف والانتصارات، قصة تذكرنا بأن الأحلام لا تعرف العمر، وأن الإصرار قادر على اختصار سنوات طويلة في لحظة واحدة. هذا ما يعيشه اليوم حمزة عبد الكريم، الموهبة المصرية الشابة التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها حديث الجماهير المصرية والإسبانية، بعد أن قرر برشلونة تفعيل بند الشراء الخاص به بشكل رسمي.

الأجمل في القصة أن هذا القرار جاء في يوم استثنائي من حياة اللاعب. يوم تخرجه الدراسي، اليوم الذي يودع فيه مرحلة كاملة من حياته ويستقبل مرحلة جديدة أكثر تحديا وطموحا. وبينما كان زملاؤه يحتفلون بنهاية عام دراسي، كان حمزة يحتفل ببداية حلم جديد داخل أسوار أحد أكبر أندية العالم.

قرار برشلونة لم يكن مجاملة لموهبة واعدة، بل كان رسالة ثقة واضحة في لاعب نجح خلال فترة قصيرة في فرض اسمه داخل النادي الكتالوني. الأرقام والمستويات التي قدمها حمزة جعلت مسؤولي برشلونة يؤمنون بأنهم أمام مشروع لاعب يملك مستقبلا كبيرا، لذلك جاء تفعيل بند الشراء سريعا ليؤكد أن النادي لا يريد التفريط في هذه الجوهرة المصرية.

وعلى الجانب الآخر، جاءت ثقة الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة العميد حسام حسن لتمنح اللاعب دفعة معنوية وفنية كبيرة وتؤكد أن الموهبة الحقيقية تفرض نفسها، ويعكس ذلك الثقة الكبيرة في قدراته رغم صغر سنه.

وجود حمزة في برشلونة لا يمثل مكسبا شخصيا له فقط، بل يمثل مكسبا للكرة المصرية كلها. فكل دقيقة يتدرب فيها داخل واحدة من أفضل أندية العالم تعني خبرات جديدة ستعود بالنفع على المنتخب المصري مستقبلا. وكل خطوة يخطوها نحو التطور تمنح الأمل لجيل كامل من اللاعبين المصريين الذين يحلمون بالسير على الطريق نفسه.

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم، يدخل حمزة عبد الكريم البطولة بثقة مختلفة. ثقة لاعب آمن بنفسه فآمن به برشلونة، وثقة موهبة مصرية تحمل أحلام شعب كامل ينتظر أن يرى حلما جديدا يولد ويكبر تحت أضواء العالم.