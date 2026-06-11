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موعد بث مباشر.. تردد القناة الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

07:06 م 11/06/2026
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    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (2)
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    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (3)
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    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (1)
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    شاكيرا تستعد لحفل افتتاح كأس العالم 2026 (4)
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    افتتاح كأس العالم 2010 (1)
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    افتتاح كأس العالم 2010 (4)
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    كأس العالم 2026

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يترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا ومن خلال تنظيم مشترك بين ثلاث دول.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، الذي يحتضن حفل الافتتاح الرسمي للبطولة قبل مواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للمونديال.

موعد البث المباشر لحفل افتتاح كأس العالم 2026

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد انطلاق حفل افتتاح كأس العالم 2026 قبل المباراة الافتتاحية بنحو 90 دقيقة، حيث تبدأ الفعاليات في:

8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.
6:30 مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل عروضًا فنية واستعراضية ضخمة، بمشاركة عدد من النجوم العالميين، وسط أجواء احتفالية تعكس ثقافات الدول المستضيفة للبطولة.

شاكيرا تعود إلى مسرح المونديال

وتستعد النجمة العالمية شاكيرا للظهور مجددًا في افتتاح كأس العالم، في عودة منتظرة تعيد للأذهان مشاركاتها السابقة في نسختي 2006 و2010، حيث ارتبط اسمها بأشهر الأغاني الرسمية في تاريخ البطولة.

القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2026

أعلنت شبكة beIN Sports عن نقل حفل افتتاح كأس العالم 2026 للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تغطية خاصة للمباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب أفريقيا.

تردد قناة beIN Sports على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 3/2

كما يمكن متابعة فعاليات الحفل والمباراة الافتتاحية عبر عدد من القنوات المفتوحة التي حصلت على حقوق بث بعض مباريات البطولة، وفقًا لخريطة البث الخاصة بكل منطقة.

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