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مصر تقدم شحنة مساعدات غذائية إلى جمهورية مالاوي

كتب : وكالات

07:00 م 11/06/2026

مصر ترسل شحنة مساعدات غذائية إلى مالاوي

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قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنه انطلاقا من التزام مصر بدعم قضايا التنمية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية بالقارة الإفريقية، قامت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بتقديم شحنة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية مالاوي.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان اليوم الخميس، أن الهدف من تقديم المساعدات الغذائية هو المساهمة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تشهدها بعض المقاطعات المالاوية.

وأشارت الخارجية إلى الشحنة تشتمل على كميات من المواد الغذائية الأساسية، دعماً للمجتمعات المتضررة، وتعزيزاً لجهود الاستجابة الإنسانية.

وبحسب الخارجية، تسلم رئيس الوكالة الوطنية لاحتياطي الغذاء، وممثلي المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مالاوي المساعدات فور وصولها، بحضور السفيرة رشا حمدي، سفيرة جمهورية مصر العربية في مالاوي، حيث تم الإعراب عن التقدير البالغ للدعم المقدم من مصر فى هذه الظروف.

وأكدت الوكالة أن المبادرة تأتي في سياق دعم مسارات التنمية والاستقرار بالقارة، إيماناً منها بأهمية العمل الإفريقي المشترك في مواجهة التحديات الإنسانية والتنموية.

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