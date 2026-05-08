شارك اليوم الجمعة، أكثر من 2500 فلسطيني في ماراثون فلسطين الدولي العاشر الذي ترعاه مصر، حيث أقيم في بيت لحم وقطاع غزة في وقت واحد لأول مرة.

Today, more than 2,500 Palestinians ran in Gaza as part of the 10th Palestine International Marathon sponsored by Egypt and held simultaneously in Bethlehem and the Strip for the first time. pic.twitter.com/ujpL5wAzeW — Hamza (@HowidyHamza) May 8, 2026

وانطلقت فعاليات الماراثون في نسخته العاشرة بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، بمشاركة عدّائين محليين وأجانب.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، أطلق رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة جبريل الرجوب شارة بداية الماراثون بالتزامن مع انطلاقة في غزة، من مدينة السلام بيت لحم، وسط حضور رسمي وشعبي واسع.