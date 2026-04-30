من القمر للبيت الأبيض.. ترامب يستقبل طاقم "أرتميس 2" (صور- فيديو)

كتب : وكالات

12:53 م 30/04/2026
    ترامب يستقبل طاقم أرتميس 2 (4)
    ترامب يستقبل طاقم أرتميس 2
    ترامب يستقبل طاقم أرتميس 2 (5)
    ترامب يستقبل طاقم أرتميس 2 (3)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طاقم مهمة "أرتميس 2" البرنامج الذي تقوده وكالة ناسا للفضاء، داخل المكتب البيضاوي في الـ29 من أبريل، خلال فعالية صحفية بثت مباشرة ووصفها البيت الأبيض بأنها لقاء ترحيبي.

وأشاد الرئيس الأمريكي أشاد بالرواد الذين حققوا إنجازًا تاريخيًا في رحلتهم حول القمر، بينما ظلوا في الخلفية دون الإدلاء بأي تصريحات، كما وجّه ترامب كلمات تقدير لرواد الفضاء ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا كوخ، إلى جانب جيريمي هانسن من وكالة الفضاء الكندية، مؤكدًا أنهم يمثلون مصدر فخر ويتمتعون بشجاعة كبيرة، معتبرًا أن وجود أشخاص مثلهم يسهم في تعزيز مكانة البلاد.

وتطرق ترامب خلال حديثه إلى فكرة السفر إلى الفضاء بنفسه، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب مستوى عاليًا من الذكاء واللياقة البدنية، معتبرًا أنه يمتلك هذه القدرات، قبل أن يمازح مدير ناسا جاريد إسحاقمان بشأن إمكانية مشاركة رئيس في مثل هذه المهام، ليرد الأخير بإمكانية العمل على ذلك مستقبلًا.

وخلال الفعالية التي استمرت 22 دقيقة، لم يطرح ترامب أي أسئلة على الطاقم بشأن تجربتهم، كما لم يوجه الصحفيون أسئلة لهم، حيث اكتفى الرواد بالوقوف خلف الرئيس طوال الحدث دون التحدث.
وركز معظم الصحفيين خلال الحدث على قضايا أخرى، من بينها الحرب مع إيران، والهجوم الروسي المستمر على أوكرانيا، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية داخل الولايات المتحدة، مع طرح بعض الأسئلة المحدودة المتعلقة بالفضاء.

ومن بين هذه الأسئلة، استفسر أحد الصحفيين عن خطط رفع السرية عن ملفات الأجسام الطائرة غير المعروفة، حيث أشار ترامب إلى أن إدارته ستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات قريبًا، لافتًا إلى أنه استمع سابقًا إلى طيارين تحدثوا عن مشاهدات غير معتادة.

كما سُئل عن فرص تمكن ناسا من إنزال بشر على سطح القمر قبل نهاية ولايته، فأجاب بأن هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن العمل يسير بوتيرة متقدمة.

وتحدث ترامب أيضًا عن قوة الفضاء الأمريكية التي أنشأها خلال ولايته الأولى، معتبرًا أنها ستصبح من أهم المؤسسات، كما قال إن الإدارة السابقة حاولت إلغائها رغم إعلانها دعمها لها لاحقًا.

وفي سياق متصل، أشار إلى أنه ساهم في إعادة إحياء ناسا، موضحًا أن مرافقها كانت في حالة متدهورة سابقًا قبل أن تتحسن، وفق تعبيره.

وكانت المهمة قد انطلقت في الأول من أبريل وعادت إلى الأرض في الـ10 من الشهر ذاته، حيث قام الطاقم برحلة حول القمر والعودة، ليصبحوا أول بشر يغادرون مدار الأرض منذ مهمة أبولو 17 عام 1972، كما سجلوا رقمًا قياسيًا بوصولهم إلى مسافة أبعد من أي بشر سابقين، متجاوزين الرقم الذي سجلته مهمة أبولو 13 عام 1970.

دونالد ترامب ناسا القمر البيت الأبيض أرتميس 2

الدولار يقفز ويلامس 54 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟ (محدث)
"تجربة المخدرات وإشارة غير لائقة".. 5 محطات مثيرة في حياة أمير عيد
وزير العمل يعلن موعد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة رسميا
توقف قلبه 40 ساعة.. إنقاذ رجل عانى من التهاب نادر
بسبب بيزيرا.. خالد الغندور يدافع عن حسن شحاتة برسالة قوية
