إعلان

بدعم من الإمارات.. وصول آخِر طائرات جسر حميد الجوي إلى العريش لدعم غزة

كتب : وكالات

06:22 م 07/05/2026

طائرة إماراتية مُحملة بمساعدات إنسانية لغزة تصل مط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت إلى مطار العريش الدولي، طائرة مساعدات إماراتية جديدة، هي الأخيرة ضمن جسر حميد الجوي، محمّلة بـ 100 طن من المساعدات الغذائية وأكثر من 3200 طرد غذائي، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتعاون مع عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وبوصول هذه الطائرة، يُختتم جسر حميد الجوي الذي استمرّ لقرابة شهرين، ليصل إجمالي المساعدات التي نُقلت جواً عبره إلى 600 طن من المواد الإغاثية والغذائية.

واستقبل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش الطائرة فور وصولها، حيث جرى نقل الشحنة إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وفق الآليات المعتمدة، وبما يضمن سرعة وصولها إلى المستفيدين وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.

ويُعد جسر حميد الجوي إحدى المبادرات الإنسانية التي تهدف إلى دعم الأشقاء في قطاع غزة وتوفير المساعدات الغذائية العاجلة لهم عبر تسيير رحلات تحمل المساعدات الإغاثية إلى العريش قبل نقلها للقطاع.

وتواصل عملية "الفارس الشهم 3" منذ انطلاقها أداء دورها الإنساني في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، عبر مسارات الدعم المختلفة جواً وبراً وبحراً، بما يشمل المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، بجانب مبادرات صحية وخدمية متعددة، في تجسيد لنهج دولة الإمارات الراسخ في مدّ يد العون والوقوف إلى جانب الأشقاء في أوقات الشدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار العريش الدولي غزة الإمارات دعم غزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
نصائح طبية

6 علامات صامتة تستدعي فحص الدماغ.. قد تكشف خطر السكتة الدماغية مبكرا
تركي آل الشيخ يكشف كواليس جديدة لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز وتوبا بويوك
زووم

تركي آل الشيخ يكشف كواليس جديدة لمسلسل "الأمير" بطولة أحمد عز وتوبا بويوك
في غياب نجله وبعيداً عن الأضواء.. المنيا تودع والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
أخبار المحافظات

في غياب نجله وبعيداً عن الأضواء.. المنيا تودع والد محمد شحاتة لاعب الزمالك
"عمري ما شتمت".. مدحت عبد الهادي يوضح حقيقة الفيديو المتداول بشأن الأهلي
رياضة محلية

"عمري ما شتمت".. مدحت عبد الهادي يوضح حقيقة الفيديو المتداول بشأن الأهلي
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب
رياضة محلية

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر