أفاد موقع "يسرائيل هيوم" العبري أن بارجة إسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ على شقة في مبنى بحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ونشرت شبكة القدس مجموعة من الصور عقب قصف الاحتلال لشقة داخل بناية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

تصفية مالك بلوط

من جهتها، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية نجحت في تصفية مالك بلوط، قائد قوة الرضوان، إلى جانب عدد من المسلحين الآخرين.

وأضافت القناة، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، أنه في حال توفرت فرص إضافية لتنفيذ اغتيالات، فسيتم العمل في أي مكان.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن التقديرات في إسرائيل تفيد بنجاح عملية الاغتيال في بيروت.

تصعيد في الجبهة الشمالية

في السياق ذاته، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد في الجبهة الشمالية عقب استهداف قائد قوة الرضوان في بيروت.