احتفل الفنان عماد زيادة بعقد قران ابنة شقيقه مايا، الذي أقيم وسط أجواء عائلية بحضور الأهل والأصدقاء إلى جانب عدد من نجوم الرياضة المصرية.

ظهر عماد زيادة والسعادة تغمره بدخول ابنة شقيقه عش الزوجية، والتقط العديد من الصور التذكارية مع المدعويين، منهم الداعية مصطفى حسني، ولاعب النادي الأهلي محمد هاني، مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حسام غالي.

آخر مشاركات عماد زيادة في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات الفنان عماد زيادة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" بطولة الفنانة مي عمر وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، تعمل المحامية الشابة الطموحة (نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه.

وشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغازوري، تأليف وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا:

مع "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.. حقيقة صورة منسوبة لـ هاني شاكر

الفيديو- بعد منعه من الدخول.. ممثل يتسبب في أزمة بعزاء هاني شاكر



