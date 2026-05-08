خليل الحية: استشهاد ابني عزام زادني شرفا والاحتلال لن يفرض شروطه بالنار

كتب : وكالات

12:11 ص 08/05/2026

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، استشهاد نجله عزام، مشيرًا إلى "أن ذلك زاده شرفًا بعد استشهاد إخوته الثلاثة الذين سبقوه".

وقال الحية، في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس، "إن العدو الإسرائيلي تعود أن يفاوض الفلسطينيين وغيرهم بالنار، ويريد أن يفرض ما يريده في المفاوضات بالقوة".

وأضاف: "نفاوض باسم شعبنا ومقاومتنا بما يحقق الأهداف لشعبنا"، مؤكدًا أن حركة حماس تتحرك وفقا لمصلحة الشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس حركة حماس في غزة على أن “العدو الصهيوني إذا كان يظن أنه يمكن أن يأخذ منا ما لا نريد باستهداف القادة أو أبنائهم وعائلاتهم فهذا وهم".

وأوضح الحية أن الحركة "تنتمي إلى شعب عظيم يقاتل ويدافع من أجل تحقيق هدفه السياسي المشروع"، مضيفًا "أن مصلحة شعبنا هي البوصلة التي أمامنا وترشدنا".

خليل الحية غزة عزام الحية قطاع غزة فلسطين

