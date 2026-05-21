ترامب يتهم ولاية ماريلاند الأمريكية بتزوير انتخابات حاكم الولاية

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية ماريلاند بوجود تزوير انتخابي في انتخابات حاكم الولاية.

وزعم ترامب أن الولاية ضُبطت وبحوزتها 500 ألف بطاقة اقتراع بالبريد فاسدة، وهو ادعاء كرره عدة مرات خلال الأيام الأخيرة.

لكن مجلس انتخابات ولاية ماريلاند أوضح أن بعض الناخبين تلقوا بطاقات اقتراع أولية تابعة للحزب الخطأ قبل الانتخابات التمهيدية لحاكم الولاية لعام 2026، وذلك نتيجة خطأ من إحدى الشركات المتعاقدة.

وأكدت السلطات، أن الناخبين الذين ربما تأثروا بالخطأ سيحصلون على بطاقات اقتراع بديلة، كما سيتم إلغاء أي بطاقات أصلية أُرسلت بالفعل إلى مكاتب الانتخابات. وطُلب من الناخبين إتلاف بطاقاتهم الأصلية إذا لم يكونوا قد أعادوها بعد.

وأضافت السلطات، أن هناك إجراءات حماية، مثل المعرّفات الفريدة الموجودة على مظاريف بطاقات الاقتراع، تضمن أن كل ناخب يمكنه التصويت مرة واحدة فقط.

من جانبه، قال مارك ليندمان، مدير السياسات والاستراتيجية في منظمة "فيريفايد فوتينج" غير الحزبية المعنية بتكنولوجيا الانتخابات، إن الخطأ ليس متوقعًا أن يكون له تأثير كبير، نظرًا لاكتشافه بسرعة.