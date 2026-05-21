أعلنت فانيسا ترامب، الزوجة السابقة لدونالد ترامب جونيور الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، وأم لخمسة من أحفاد سيد البيت الأبيض أنها شُخصت رسميا بمرض سرطان الثدي.

فانيسا ترامب تبدأ وضع خطة علاجية مكثفة

أوضحت فانيسا، في منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، اليوم الخميس، أنه على الرغم من أن هذا التشخيص ليس خبرا يتوقعه أو يتمناه أحد إلا أنها تعمل حاليا عن كثب مع فريقها الطبي المتخصص لوضع خطة علاجية شاملة لمواجهة المرض والتعافي منه في أسرع وقت ممكن.

بدء الإجراءات الطبية وفانيسا تطلب احترام الخصوصية

كشفت فانيسا ترامب، عن خضوعها لإجراء طبي أولي في وقت سابق من هذا الأسبوع، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها وخصوصية عائلتها خلال هذه الفترة الحرجة لكي تتمكن من التركيز الكامل على وضعها الصحي ومسيرة تعافيها.

وأكدت فانيسا، أنها تُحافظ على تركيزها وتتمسك بالأمل بفضل حب ودعم عائلتها وأولادها وأقرب الناس إليها، معربة عن شكرها البالغ للمشاعر الطيبة والدعم الواسع الذي تلقته والذي يعني لها الكثير.

روابط عائلية ممتدة مع البيت الأبيض ودعم لافت من إيفانكا ترامب

يُذكر أن فانيسا قد انفصلت عن الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب في عام 2018 بعد زواج استمر 12 عاما وأثمر عن 5 أبناء من بينهم كاي ترامب البالغة من العمر 19 عاما، والتي تحظى بشعبية جارفة على منصات التواصل الاجتماعي وتظهر باستمرار برفقة جدها الرئيس في البيت الأبيض.

وتحظى فانيسا بدعم عائلي كبير، حيث سارعت إيفانكا ترامب الابنة الكبرى للرئيس بالتعليق على منشورها، متمنية لها الشفاء العاجل والقوة الدائمة، ومؤكدة على الروابط الأسرية الوثيقة ومشاعر الحب التي تجمعهم، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ارتباط عاطفي جديد بترتيبات خاصة

على الصعيد الشخصي، تعيش فانيسا ترامب حاليا علاقة عاطفية مع لاعب الغولف المحترف الشهير تايجر وودز، منذ أن أكد النجم العالمي ارتباطهما رسميا في مارس الماضي ليكون بجانبها في هذه المحنة الصحية.