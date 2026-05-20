أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وعلى أهبة الاستعداد التام للتحرك عسكريا، في حال لم تتلقَ واشنطن إجابات صحيحة وحاسمة من الجانب الإيراني تضمن تسوية الأزمة، مؤكدا رغبته في حقن الدماء ووقف الحرب.

ترامب يربط التهدئة بالإجابات الإيرانية

حذّر ترامب في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، من أن عدم التزام طهران بالشروط المطلوبة سيؤدي إلى تدهور الأوضاع ومضي الأمور نحو التصعيد الميداني بسرعة فائقة لا يمكن منعها، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل.

ترامب يُبدي مرونة لتفادي المواجهة وحقن الدماء

أكد الرئيس الأمريكي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء مغادرته أكاديمية خفر السواحل، رغبته في تجنب الصدام المسلح وحقن الدماء، مشيرا إلى أنه يُفضّل تفادي اندلاع الحرب مع إيران في حال كان تأجيل اتخاذ القرار العسكري لبضعة أيام إضافية سيمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة لمنع القتل.

وأوضح دونالد ترامب، أنه لن يتردد في منح هذه المُهلة القصيرة المؤقتة إذا كانت ستُسهم في تحقيق استقرار حقيقي وتجنب المنطقة صراعا دمويا واسع النطاق.

تأتي تصريحات دونالد ترامب في ظل فشل جولات المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وانتهاء المُهلة التي حددها الرئيس الأمريكي لإيران دون التوصل إلى اتفاق جوهري حول برنامجها النووي.