ترامب: لا نحتاج يورانيوم إيران لكن سأرتاح إذا حصلت عليه

كتب : وكالات

07:57 م 21/05/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عاد إلى موقف أكثر حسمًا بشأن مسألة سيطرة الولايات المتحدة على اليورانيوم الإيراني، ضمن أي اتفاق سلام محتمل مع إيران.

وكان ترامب قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه قد يقبل ببقاء نحو 970 رطلاً من اليورانيوم عالي التخصيب، يُعتقد أنه مدفون تحت منشآت نووية إيرانية استهدفتها ضربات عسكرية أمريكية العام الماضي.

لكن في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض يوم الخميس، تبنّى ترامب موقفًا أكثر تشددًا بشأن ضرورة سيطرة الولايات المتحدة على اليورانيوم.

وقال: "سنحصل عليه. نحن لا نحتاجه. لا نريده. سنقوم على الأرجح بتدميره بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بالاحتفاظ به".

وكان ترامب قد صرّح الأسبوع الماضي لبرنامج فوكس نيوز مع شون هانيتي بأنه "سيشعر براحة أكبر إذا حصل عليه"، مضيفًا أن الأمر "يتعلق أكثر بالعلاقات العامة أكثر من أي شيء آخر"

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحاته: "لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية ونتفاوض حاليًا للتوصل إلى اتفاق، ونتحكم بالكامل في مضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل جدارًا فولاذيًا، وقد قضينا على 75% من القدرات الصاروخية الإيرانية".

وتابع ترامب: " سنحرص على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، ونريد فتح مضيق هرمز دون فرض رسوم، كما أن البحرية الأمريكية تقوم بعمل جيد، ولا توجد سفن تصل إلى إيران أو تغادرها بسبب الحصار البحري".

وأوضح ترامب: " نجري مفاوضات وسنرى ما ستؤول إليه الأمور مع إيران، لكننا سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى"، مشيرا إلى أن التقديرات تشير إلى أن إيران تتكبد خسائر تبلغ 500 مليون دولار يوميًا.

