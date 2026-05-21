انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض إيران رسوما على عبور السفن من مضيق هرمز.

وقال روبيو، خلال حديثه مع الصحفيين على مدرج مطار فلوريدا، اليوم الخميس، إن جهود طهران للاستفادة المالية من سيطرتها الخانقة على الممر المائي الحيوي شيء غير مقبول.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "لا أحد في العالم يؤيد نظام تحصيل الرسوم. هذا غير ممكن. سيكون أمراً غير مقبول"، مشيراً إلى أن ذلك "سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمراً مستحيلاً إذا استمروا في السعي وراء ذلك".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن هناك "مؤشرات جيدة" في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، على الرغم من أسابيع من المفاوضات ذهاباً وإياباً بشأن التوصل إلى نهاية مستدامة للحرب بين الخصمين اللدودين.

وقال روبيو: "لا أريد أن أستبق الأحداث... أعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم. لكن من الواضح أننا نتعامل مع نظام يعاني من بعض الخلل".