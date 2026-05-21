إعلان

روبيو ينتقد فرض إيران رسوما على عبور السفن بمضيق هرمز

كتب : وكالات

07:58 م 21/05/2026

ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض إيران رسوما على عبور السفن من مضيق هرمز.

وقال روبيو، خلال حديثه مع الصحفيين على مدرج مطار فلوريدا، اليوم الخميس، إن جهود طهران للاستفادة المالية من سيطرتها الخانقة على الممر المائي الحيوي شيء غير مقبول.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "لا أحد في العالم يؤيد نظام تحصيل الرسوم. هذا غير ممكن. سيكون أمراً غير مقبول"، مشيراً إلى أن ذلك "سيجعل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي أمراً مستحيلاً إذا استمروا في السعي وراء ذلك".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن هناك "مؤشرات جيدة" في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، على الرغم من أسابيع من المفاوضات ذهاباً وإياباً بشأن التوصل إلى نهاية مستدامة للحرب بين الخصمين اللدودين.

وقال روبيو: "لا أريد أن أستبق الأحداث... أعتقد أننا أحرزنا بعض التقدم. لكن من الواضح أننا نتعامل مع نظام يعاني من بعض الخلل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران مضيق هرمز إيران وأمريكا وزير الخارجية الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبلة وشائعات انفصال.. ثنائيات تصدرت التريند مؤخرًا
زووم

قبلة وشائعات انفصال.. ثنائيات تصدرت التريند مؤخرًا
بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول
رياضة عربية وعالمية

بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول
أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
شئون عربية و دولية

أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية
أخبار البنوك

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية
العملاق المرعب يثير الذعر في مصر الجديدة.. والشرطة تتدخل
حوادث وقضايا

العملاق المرعب يثير الذعر في مصر الجديدة.. والشرطة تتدخل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية