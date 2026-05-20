إعلان

ترامب: المفاوضون الإيرانيون "أذكياء وموهوبون".. والحرب قد تنتهي في أيام

كتب : مصطفى الشاعر

10:51 م 20/05/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدرات البشرية والإدارية في إيران، واصفا المفاوضين والمسؤولين هناك بالأشخاص "الأذكياء والموهوبين"، لافتا إلى أن الأمور قد تمضي بسرعة هائلة وأن الحرب الحالية قد تنتهي تماما خلال أيام معدودة إذا ما جرى التوصل إلى الاتفاق المنشود.

ترامب يأمل في صفقة متوازنة مع إيران

أعرب ترامب، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطلعه لأن تُسفر التحركات الدبلوماسية الراهنة عن إبرام صفقة سياسية "جيدة ومتوازنة" تحقق مصالح الطرفين الأمريكي والإيراني على حد سواء وتُنهي حالة التوتر المستمرة في المنطقة.

ترامب يربط نجاح المفاوضات بحسم الملفات ويوضح المسارات الزمنية المتوقعة

أكد الرئيس الأمريكي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء مغادرته أكاديمية خفر السواحل، أن الحصول على إجابات "صائبة وحاسمة" بنسبة مئة في المئة من الجانب الإيراني سيُسهم بشكل مباشر في توفير الكثير من الوقت والجهد والترتيبات العسكرية والأرواح، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل.

وحول الأفق الزمني لإنهاء الأزمة، أوضح ترامب، أن الأمور قد تمضي بسرعة شديدة وتصل إلى نهايتها خلال بضعة أيام أو ربما تنتهي بسرعة هائلة ومفاجئة إذا ما توفرت الإرادة السياسية اللازمة للامتثال للشروط المطلوبة.

تأتي تصريحات دونالد ترامب في ظل فشل جولات المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وانتهاء المُهلة التي حددها الرئيس الأمريكي لإيران دون التوصل إلى اتفاق جوهري حول برنامجها النووي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اتفاق وقف إطلاق النار مفاوضات أمريكا وإيران إيران وأمريكا دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تجهيزات خاصة لذوي الهمم داخل مخيمات الحج السياحي بمنى
أخبار مصر

تجهيزات خاصة لذوي الهمم داخل مخيمات الحج السياحي بمنى

للمرة الأولى منذ 23 عاما.. رقم سلبي للنادي الأهلي في بطولة الدوري
رياضة محلية

للمرة الأولى منذ 23 عاما.. رقم سلبي للنادي الأهلي في بطولة الدوري

12 صور من تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز
رياضة محلية

12 صور من تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز
بعد إهداء معتمد جمال.. 25 صورة نادرة من مسيرة محمد صبري مع الزمالك
مصراوي ستوري

بعد إهداء معتمد جمال.. 25 صورة نادرة من مسيرة محمد صبري مع الزمالك
بطائرة هليكوبتر بيضاء.. 5 صور من وصول درع الدوري المصري لاستاد القاهرة
رياضة محلية

بطائرة هليكوبتر بيضاء.. 5 صور من وصول درع الدوري المصري لاستاد القاهرة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الزمالك بطلاً للدوري الممتاز للموسم 2025-2026