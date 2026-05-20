أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالقدرات البشرية والإدارية في إيران، واصفا المفاوضين والمسؤولين هناك بالأشخاص "الأذكياء والموهوبين"، لافتا إلى أن الأمور قد تمضي بسرعة هائلة وأن الحرب الحالية قد تنتهي تماما خلال أيام معدودة إذا ما جرى التوصل إلى الاتفاق المنشود.

ترامب يأمل في صفقة متوازنة مع إيران

أعرب ترامب، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، عن تطلعه لأن تُسفر التحركات الدبلوماسية الراهنة عن إبرام صفقة سياسية "جيدة ومتوازنة" تحقق مصالح الطرفين الأمريكي والإيراني على حد سواء وتُنهي حالة التوتر المستمرة في المنطقة.

ترامب يربط نجاح المفاوضات بحسم الملفات ويوضح المسارات الزمنية المتوقعة

أكد الرئيس الأمريكي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء مغادرته أكاديمية خفر السواحل، أن الحصول على إجابات "صائبة وحاسمة" بنسبة مئة في المئة من الجانب الإيراني سيُسهم بشكل مباشر في توفير الكثير من الوقت والجهد والترتيبات العسكرية والأرواح، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في نبأ عاجل.

وحول الأفق الزمني لإنهاء الأزمة، أوضح ترامب، أن الأمور قد تمضي بسرعة شديدة وتصل إلى نهايتها خلال بضعة أيام أو ربما تنتهي بسرعة هائلة ومفاجئة إذا ما توفرت الإرادة السياسية اللازمة للامتثال للشروط المطلوبة.

تأتي تصريحات دونالد ترامب في ظل فشل جولات المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وانتهاء المُهلة التي حددها الرئيس الأمريكي لإيران دون التوصل إلى اتفاق جوهري حول برنامجها النووي.