قال مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات عالقًا بين التهديدات الإيرانية والزبائن الغاضبين في محطات الوقود الأمريكية.

وكتب ولايتي، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الخميس، أن ترامب بات عالقًا بين مفارقة "التهديدات اليومية ضد إيران" و"الزبائن الغاضبين في محطات الوقود الأمريكية".

وأضاف مستشار المرشد الإيراني، أن ترامب في أمسّ الحاجة إلى استقرار السوق وخفض أسعار الطاقة لكبح جماح التضخم المحلي.

