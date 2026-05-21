قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ظهور "مديونية" على العدادات مسبقة الدفع أو خصم مبالغ مالية من الرصيد رغم غلق الشقة أو عدم وجود استهلاك فعلي، لا يرتبط بوجود عطل أو خطأ فني بالعداد، وإنما يعود إلى فروق محاسبية ورسوم دورية تُطبق تلقائيًا على بعض أنواع العدادات.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن العدادات الكودية الخاصة بالعقارات المخالفة بدأت منذ أبريل 2026 تطبيق نظام "السعر الموحد" للكهرباء بقيمة تقترب من 2.74 جنيه لكل كيلو وات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح التقليدي.

وأوضح أن العداد عند إجراء أي عملية شحن جديدة يقوم بمراجعة الاستهلاك السابق وحساب فروق الأسعار بين النظامين، لتظهر للمشترك تحت بند "مديونية".

وتابع أن هذه المديونية ليست غرامة أو تحصيلًا إضافيًا، وإنما هي تسوية حسابية لفروق الأسعار يتم خصمها مرة واحدة، مؤكدًا أن العدادات العادية المرتبطة بعقود رسمية ما زالت حتى الآن تعمل بنظام الشرائح المتدرج وفق حجم الاستهلاك الشهري.

رسوم عداد الكهرباء الشهرية

أوضح المصدر، أن بعض المواطنين يتفاجأون بوجود خصومات مالية رغم غلق الوحدة السكنية وعدم استخدام الكهرباء، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى وجود رسوم شهرية ثابتة مقابل خدمة العملاء تُطبق منذ سنوات وتصل إلى نحو 9 جنيهات شهريًا، بالإضافة إلى رسوم النظافة المقررة حسب كل منطقة.

وأشار المصدر إلى أن العدادات مسبقة الدفع تحتاج إلى شحن دوري لتحديث البيانات وتنشيط الكارت، محذرًا من ترك العداد لفترات طويلة دون شحن، حتى لا تحدث مشكلات تقنية أو يتوقف الكارت عن العمل بشكل طبيعي.

ونصح المواطنين بمتابعة شاشة العداد بشكل دوري، وإجراء عمليات الشحن خلال الأيام الأولى من كل شهر، لتقليل فروق التسوية المالية التي قد تظهر على الرصيد.