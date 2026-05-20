أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران باتت تعيش في موقف ضعف، واصفا إياها بـ"الدولة المهزومة" جراء الضغوط الاقتصادية والسياسية المستمرة التي واجهتها خلال المرحلة الماضية.

ترامب يعرب عن أمله في التوصل لاتفاق شامل

أعرب ترامب، في تصريحات صحفية جديدة، اليوم الأربعاء، عن أمله في أن تُتوّج الاتصالات الجارية بالتوصل إلى اتفاق سياسي شامل مع طهران، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف سيكون أمرا "عظيما ومفيدا" لكافة الأطراف المعنية وللاستقرار في المنطقة.

ترامب يربط رفع العقوبات بالاتفاق النهائي ويرفض تقديم إعفاءات نفطية

شدد الرئيس الأمريكي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أثناء مغادرته أكاديمية خفر السواحل، على أن إدارته لن تُقدّم أي تنازلات مُسبقة، مؤكدا أنه لن يرفع أي عقوبات مفروضة على طهران حتى يتم التوصل إلى صيغة اتفاق نهائية ومُوقّعة بين البلدين، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية في نبأ عاجل.

ونفى دونالد ترامب، بشكل قاطع الأنباء التي تحدثت عن تقديم تسهيلات لإيران، مشيرا إلى أن واشنطن لم تعرض منح أي إعفاءات تتعلق بصادرات النفط الإيراني ولن تفعل ذلك قبل الامتثال الكامل للشروط الأمريكية.

تأتي هذه التصريحات في ظل فشل جولات المفاوضات الأخيرة بين واشنطن وطهران، وانتهاء المُهلة التي حددها ترامب لإيران دون التوصل إلى اتفاق جوهري حول برنامجها النووي.