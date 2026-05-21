تصوير – هاني رجب:

افتتحت الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، رفقة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مساء اليوم الخميس، أولى فعاليات مبادرة شارع الفن بمنطقة وسط البلد، والتي تحولت شوارع وميادين العاصمة العريقة من خلالها إلى مسرح مفتوح يضج بالحياة والإبداع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ممثلة في أكاديمية الفنون، ومحافظة القاهرة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لدعم التنمية الثقافية المستدامة وتنشيط السياحة الداخلية.

عروض فنية متنوعة وتجربة تفاعلية في قلب العاصمة

شهد حفل الانطلاق حضورًا جماهيريًا كبيرًا تفاعل مع باقة متنوعة من العروض، شملت فقرات موسيقية حية، واستعراضات شعبية وتراثية، بالإضافة إلى ورش الرسم والفنون التشكيلية المباشرة أمام المارة، في تجربة دمجت الفن بالحياة اليومية داخل شوارع وسط البلد.

وزيرة الثقافة تتفقد الأعمال الإنشائية وتتابع تطوير وسط البلد لإحياء طابعها التاريخي

تقدمت الدكتورة جيهان زكي، في سياق متصل، أعمال التطوير الجارية في منطقة وسط البلد، خلال جولة ميدانية لمتابعة آخر مستجدات المشروعات الإنشائية والتجميلية التي تستهدف إعادة إحياء الطابع التاريخي والمعماري للمنطقة.

واطلعت "الوزيرة" على نسب التنفيذ في أعمال تحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع والمباني التراثية، بما يسهم في تحويل وسط القاهرة إلى مركز ثقافي وسياحي متكامل يعكس الهوية الحضارية للعاصمة، ويعزز من جذب الزائرين والسياحة الداخلية والخارجية.

