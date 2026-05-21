ترامب: الولايات المتحدة تسعى لفتح كوبا أمام الكوبيين الأمريكيين

كتب : وكالات

07:50 م 21/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رؤساء الولايات المتحدة السابقين ناقشوا التدخل في كوبا لعقود، مشيرًا إلى أنه قد يكون الرئيس الذي يتخذ هذه الخطوة.

وجاءت تصريحاته خلال فعالية في المكتب البيضاوي بالتزامن مع تخفيفه القواعد الفيدرالية الخاصة بأنظمة التبريد في متاجر البقالة يوم الخميس، حيث قال رداً على سؤال حول كوبا: "رؤساء آخرون نظروا في هذا الأمر لمدة 50 أو 60 عامًا، القيام بشيء ما… ويبدو أنني سأكون من يفعل ذلك. لذلك، سأكون سعيدًا بذلك".

وأضاف أن الولايات المتحدة ترغب في فتح كوبا "للكوبيين الأمريكيين، بحيث يمكنهم العودة والمساعدة".

ورفض ترامب التعليق على تقارير تفيد بدخول حاملة الطائرات "نيميتز" إلى منطقة جنوب الكاريبي يوم الأربعاء، كما لم يوضح مقصده بشكل دقيق من تصريحاته.

وتأتي هذه التصريحات رغم أنه كان قد أشار في وقت سابق إلى أن أي تصعيد أمريكي محتمل في كوبا غير وارد.

ووصف ترامب كوبا بأنها "دولة فاشلة"، قائلاً: "لا توجد كهرباء. لا توجد أموال. لا يوجد لديهم حقًا أي شيء"، مضيفًا: "سنساعدهم على التحسن".

كوبا أمريكا دونالد ترامب

