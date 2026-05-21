حرص عمرو الجنايني، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، على توضيح تصريحاته التي أدلى بها عقب تتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن حديثه تم تفسيره بشكل خاطئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الجنايني قد أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية خلال احتفالات تتويج الزمالك بالدوري و تداول مقطع فيديو للجنايني استخدم فيه عبارة "ربنا أراد ولو كره الكافرون"، وهو ما اعتبره البعض إسقاطا وتكفيرا للمنافسين.

ورد الجناينى عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، مؤكدًا أن حديثه لم يكن يقصد به الإساءة لأي طرف، قائلًا إنه لا يمكن أن يقصد ذلك في أي وقت، وأن المقصود من كلامه كان التعبير عن فرحته بتتويج الزمالك باللقب فقط.

وأضاف أن من فهم حديثه بشكل مختلف قد أساء تفسير المقصود، مشددًا على احترامه الكامل للجميع وحرصه على عدم الدخول في أي جدل.

وأشار الجنايني إلى استعداده للسفر خلال الأيام المقبلة لأداء مناسك الحج، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

اقرأ أيضًا:

"شبهي فنياً وإدارياً".. حسن شحاتة يكشف كواليس تتويج معتمد جمال بالدوري



ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بفيلم وثائقي قبل الوداع المرتقب



