تعرضت عدد من الفنانات خلال الأيام الماضية لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتهن في المهرجانات والمناسبات الفنية، وكان من أبرزهن رانيا يوسف وبسمة بوسيل.

بسمة بوسيل

واجهت الفنانة بسمة بوسيل انتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدد من إطلالاتها التي اعتبرها البعض جريئة.

رانيا يوسف

وتعد الفنانة رانيا يوسف من أكثر الفنانات اللاتي يثرن الجدل بإطلالاتهن، إذ تعرضت مؤخرًا لانتقادات بسبب ظهورها في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقية، حيث ارتدت فستانًا وصفه البعض بالجريء، وظهرت برفقة زوجها المنتج الفني أحمد جمال.

هيفاء وهبي

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ظهرت خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي بإطلالة لافتة أثارت الجدل، إذ ارتدت فستانًا بتصميم جريء بفتحة جانبية، ونسقت معه طرحة سوداء، ما عرضها لانتقادات وتعليقات واسعة عبر السوشيال ميديا.

جورجينا رودريغيز

كما لفتت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز الأنظار خلال ظهورها في مهرجان كان، إذ ظهرت بأكثر من إطلالة مختلفة، من بينها فستان أبيض أنيق، إلى جانب اعتمادها اللون الأشقر لشعرها، وهو اللوك الذي حظي بتفاعل واسع من جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.