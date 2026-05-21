لغز داخل المقابر.. العثور على جثمان سيدة مُصابة بطلق ناري بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

08:20 م 21/05/2026

جثة - أرشيفية

عثر أهالي قرية سمادون التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مساء الأربعاء، على جثمان سيدة داخل مقابر القرية، في واقعة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث المركز إلى موقع الحادث لفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة بطلق ناري في الكتف

وكشفت المعاينة الأولية أن السيدة مصابة بطلق ناري في منطقة الكتف، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

قرار النيابة العامة

وقررت النيابة العامة عرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بدقة، والوقوف على تفاصيل الإصابة وملابسات الحادث.

تحريات موسعة لكشف ملابسات الواقعة

وأكدت أسرة السيدة خلال التحقيقات أنها متزوجة ومقيمة بمحافظة القليوبية، مشيرين إلى عدم علمهم بظروف تواجدها في مكان الحادث، فيما خرجت من منزلها قبل الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لفحص خط سير المجني عليها، ومناقشة الشهود وتتبع علاقاتها، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنوفية قويسنا جريمة في المقابر النيابة العامة

