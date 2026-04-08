أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تناول خلاله الزعيمان آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين واشنطن وطهران.

بحث اتفاق وقف إطلاق النار

بحسب بيان الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، تركزت المحادثات بين أردوغان وترامب على مناقشة بنود اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة مع إيران، وهو الاتفاق الذي يهدف إلى تهدئة الأوضاع المشتعلة في المنطقة وفتح باب المفاوضات.

متابعة لجهود التهدئة

يأتي هذا التواصل في إطار المتابعة الدولية للهدنة المؤقتة، حيث تسعى القوى الإقليمية والدولية إلى ضمان استقرار هذا الاتفاق والبناء عليه للوصول إلى تسوية شاملة تُنهي حالة التوتر العسكري في الشرق الأوسط.