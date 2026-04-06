عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"

كتب : جمال محمد

04:32 م 06/04/2026
    تخفيف أعباء الزواج بالمنيا
    أحمد هوله عمدة البسقلون
    تيسير الزواج بالمنيا

علق العمدة أحمد محمد هوله، عمدة قرية البسقلون التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، على حالة الجدل التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرارات تيسير الزواج التي أعلنتها القرية مؤخرًا.

وقال هوله، في تصريحات خاصة، إن المبادرة تمثل خطوة جادة وخطة أولى لتخفيف الأعباء عن الشباب، مؤكدًا أنها بدأت بالفعل في تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

أرقام سابقة صادمة للذهب

وأوضح أن البعض انتقد تحديد 150 جرامًا كحد أقصى للذهب، و50 جرامًا كمقدم، لكن الحقيقة – بحسب قوله – أن بعض العائلات كانت تطلب ما بين 500 إلى 600 جرام، ولا يقل الطلب في كثير من الحالات عن 200 جرام، ما كان يشكل عبئًا كبيرًا على الشباب.

مظاهر مبالغة في تجهيز العرائس

وأشار عمدة القرية إلى أن المبالغة لم تكن في الذهب فقط، بل امتدت إلى تجهيزات العروس، حيث كانت بعض الأسر تشتري ثلاث غسالات بأنواع مختلفة، وثلاجتين، وكميات كبيرة من الأدوات المنزلية، بالإضافة إلى "النيش" الذي لا يُستخدم فعليًا.

إلغاء عادات مكلفة

وأكد أن قرارات التيسير شملت أيضًا إلغاء عادات كانت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، مثل "عشاء والد العروسة" الذي كان يصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب إلغاء هدايا أم العروسة.

مواجهة الظواهر السلبية

وأضاف أن المبادرة تناولت عددًا من الظواهر السلبية التي كانت تتسبب في أزمات، من بينها موكب نقل جهاز العروس، حيث كانت بعض الأسر تستخدم عشرات السيارات قد تصل إلى 30 سيارة، بالإضافة إلى الاستخدام غير المنضبط للشماريخ ومكبرات الصوت.

توافق مجتمعي بعد مشاورات واسعة

واختتم هوله تصريحاته بتوجيه الشكر للجنة القرية، التي تضم 12 من أبنائها، مؤكدًا أنهم أجروا مشاورات مجتمعية موسعة استمرت شهرين، شملت طرق الأبواب والاستماع لآراء الأهالي، قبل الوصول إلى هذه القرارات وإعلانها بشكل رسمي.


اقرأ أيضاً..
150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا تيسير الزواج تكاليف الزواج مبادرات مجتمعية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
اقتصاد

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
"وجهة نظر".. ترامب يكشف سبب استخدامه الألفاظ البذيئة في رسالته لإيران
شئون عربية و دولية

"وجهة نظر".. ترامب يكشف سبب استخدامه الألفاظ البذيئة في رسالته لإيران

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
رياضة محلية

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا
شئون عربية و دولية

إيران ترفض "الهدنة المؤقتة" وتُبلغ باكستان بشروطها لإنهاء الحرب مع أمريكا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق