علق العمدة أحمد محمد هوله، عمدة قرية البسقلون التابعة لمركز العدوة بمحافظة المنيا، على حالة الجدل التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرارات تيسير الزواج التي أعلنتها القرية مؤخرًا.

وقال هوله، في تصريحات خاصة، إن المبادرة تمثل خطوة جادة وخطة أولى لتخفيف الأعباء عن الشباب، مؤكدًا أنها بدأت بالفعل في تحقيق أهدافها على أرض الواقع.

أرقام سابقة صادمة للذهب

وأوضح أن البعض انتقد تحديد 150 جرامًا كحد أقصى للذهب، و50 جرامًا كمقدم، لكن الحقيقة – بحسب قوله – أن بعض العائلات كانت تطلب ما بين 500 إلى 600 جرام، ولا يقل الطلب في كثير من الحالات عن 200 جرام، ما كان يشكل عبئًا كبيرًا على الشباب.

مظاهر مبالغة في تجهيز العرائس

وأشار عمدة القرية إلى أن المبالغة لم تكن في الذهب فقط، بل امتدت إلى تجهيزات العروس، حيث كانت بعض الأسر تشتري ثلاث غسالات بأنواع مختلفة، وثلاجتين، وكميات كبيرة من الأدوات المنزلية، بالإضافة إلى "النيش" الذي لا يُستخدم فعليًا.

إلغاء عادات مكلفة

وأكد أن قرارات التيسير شملت أيضًا إلغاء عادات كانت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، مثل "عشاء والد العروسة" الذي كان يصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب إلغاء هدايا أم العروسة.

مواجهة الظواهر السلبية

وأضاف أن المبادرة تناولت عددًا من الظواهر السلبية التي كانت تتسبب في أزمات، من بينها موكب نقل جهاز العروس، حيث كانت بعض الأسر تستخدم عشرات السيارات قد تصل إلى 30 سيارة، بالإضافة إلى الاستخدام غير المنضبط للشماريخ ومكبرات الصوت.

توافق مجتمعي بعد مشاورات واسعة

واختتم هوله تصريحاته بتوجيه الشكر للجنة القرية، التي تضم 12 من أبنائها، مؤكدًا أنهم أجروا مشاورات مجتمعية موسعة استمرت شهرين، شملت طرق الأبواب والاستماع لآراء الأهالي، قبل الوصول إلى هذه القرارات وإعلانها بشكل رسمي.



150 جرام ذهب للمؤهل العالي و100 للدبلوم.. مبادرة لتيسير الزواج في المنيا