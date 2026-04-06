وزير الخارجية يبحث مع رئيس البرلمان الاستوني تعزيز العلاقات بين البلدين

كتب : وكالات

09:47 م 06/04/2026
    وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان الاستوني
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية اليوم الاثنين، لوري هوسار رئيس برلمان جمهورية إستونيا، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى مصر والتي تأتي فى إطار الحرص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.

العلاقات المصرية الإستونية

تناول اللقاء التطور الذي تشهده العلاقات المصرية الإستونية خلال السنوات الأخيرة والرغبة المشتركة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائى، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على الزخم لدفع التعاون في مختلف المجالات، خاصة على الصعيدين التجاري والاستثماري، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها الاقتصاد المصري.

وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تكثيف التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات التشريعية، وتفعيل دور جمعيات الصداقة البرلمانية، إلى جانب تعزيز الحوار الثقافي والتعليمي، وتوسيع نطاق التبادل الأكاديمي وبناء القدرات، خاصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، فضلا عن تنشيط التعاون السياحى.
وزير الخارجية يستعرض تطورات الأوضاع الإقليمية
كما استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتهدئة في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، مؤكدا ضرورة تغليب الحكمة والعمل على نزع فتيل التوتر، وتجنيب المنطقة مزيد من التصعيد.

القضايا الإقليمية

كما شهد اللقاء تناول عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان ولبنان وليبيا، فضلا عن ملف الأمن المائي المصري.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الاستوني عن تقديره للدور المصري البناء في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات معقدة، مثمنا الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد واحتواء التوتر، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين.

