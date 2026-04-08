مصر ترحب بقرار ترامب تعليق العمليات العسكرية وتدعو لاغتنام الفرصة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

رحبت مصر بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموافقة على تعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة أسبوعين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابيا مهما نحو تحقيق التهدئة واحتواء التصعيد، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة والعالم.

وأكدت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن تعليق العمليات العسكرية من الجانب الأمريكي، إلى جانب تجاوب إيران، يشكل فرصة مهمة ينبغي استثمارها لإتاحة المجال أمام المفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء، وهو النهج الذي دعت إليه مصر باستمرار لحل النزاعات بالطرق السلمية وتجنب اللجوء إلى القوة.

وشددت على ضرورة البناء على هذه الخطوة من خلال الالتزام الكامل بوقف العمليات العسكرية، مع التأكيد على أهمية احترام حرية الملاحة الدولية، بما يسهم في خفض التوتر وإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

جددت مصر دعمها لكافة المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام، مؤكدة استمرار جهودها بالتنسيق مع باكستان وتركيا، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكدت أيضا على أهمية احترام سيادة ووحدة أراضي دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، ورفض أي اعتداءات تمس أمنها، مشددة على أن استقرار هذه الدول يرتبط بشكل وثيق بأمن مصر، وأن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تراعي شواغلها الأمنية.

في سياق متصل، أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أعرب خلاله عن تقدير مصر لهذه الخطوة، مؤكداً أهمية منح الدبلوماسية فرصة حقيقية لبدء مفاوضات جدية بين واشنطن وطهران لحل القضايا العالقة.

من جانبه، أشاد ويتكوف بالجهود المصرية، إلى جانب جهود باكستان وشركاء آخرين، لدفع مسار وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف لبدء عملية تفاوضية شاملة.

وفيما سبق أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة تلقت من إيران اقتراحًا يتكون من 10 نقاط، قائلًا:"نعتقد أنه أساس قابل للتفاوض".

وقال الرئيس الأمريكي، إن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وأضاف أنه تم الاتفاق تقريبًا على جميع نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة الأسبوعين ستتيح الانتهاء من الاتفاق وإتمامه رسميًا.

وتابع: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس، وأيضًا ممثلًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرف لي أن نقترب من حل هذه المشكلة الطويلة الأمد.

ولفت"ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، فجر الأربعاء، إلى أنه استنادًا إلى محادثات مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير، حيث طلبا مني تأجيل القوة التدميرية المرسلة الليلة إلى إيران، ومع موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف وهجوم إيران لفترة أسبوعين، وسيكون هذا وقف إطلاق نار ثنائي الجانب.