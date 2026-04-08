قال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أحسن إقبال تشودري، إن الاعتداءات على لبنان تخرب عملية سلام حرب إيران التي بدأت تنشأ.

وأضاف تشودري، في تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الأربعاء، أن باكستان تعتبر أن كافة الجهات يجب أن تلتزم بوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن حرب إيران لم تنحصر آثاره على إيران ودول الخليج.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، أنه من مصلحة كافة الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار، قائلاً:"إذا كان هناك تقويض لعملية السلام فلن يكون ذلك في مصلحة أي طرف".

وأشار وزير التخطيط الباكستاني، إلى أن إسرائيل هي من بدأت هذا النزاع وهي بدأت نزاعات أخرى، مؤكدًا أن هذا النوع من الاعتداءات وقصف لبنان يولد جوا سلبيا.

ولفت وزير التخطيط الباكستاني، إلى أن الجميع يدرك أن الحرب ليست حلا لأي مشكلة وباكستان بذلت جهودا كبيرة، اعترفت بها القيادة الإيرانية.

إسرائيل تشن سلسلة من الغارات على لبنان

وشن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، سلسلة من الضربات على بيروت، مما أثار حالة من الذعر بين السكان في أعنف هجوم على العاصمة منذ بدء الحرب مع حزب الله

وفي بيان رسمي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن ضرب 100 هدف خلال 10 دقائق في لبنان.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول إسرائيلي، أن نحو 50 طائرة حربية إسرائيلية شاركت بإلقاء 160 قنبلة خلال دقيقة واحدة في مناطق متفرقة من لبنان اليوم.