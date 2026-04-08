إعلان

بسبب مخاوف أمنية.. ترامب يشكك في حضور نائبه فانس محادثات السلام

كتب : وكالات

06:02 م 08/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن محادثات السلام المباشرة مع إيران ستتم "قريبًا جدًا"، لكنه أعرب عن عدم تأكده من حضور نائب الرئيس جيه دي فانس.

وأضاف ترامب عن المحادثات المخطط لها في إسلام آباد: "سيكون معنا ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، وفانس — ربما فانس، لا أعلم. هناك مسألة تتعلق بالسلامة والأمن".

وأفاد مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية، بأن المسؤولين لم يعودوا يجهزون ترتيبات لحضور نائب الرئيس المحادثات الشخصية هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى أن هذا القرار قد يتغير نظرًا للطبيعة الهشة للمفاوضات الجارية.

وقد اتفقت الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل يوم الثلاثاء، على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، فيما يسعون للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
حوادث وقضايا

فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب
نصائح طبية

كيف تؤثر الخلافات والعصبية على شرايين القلب؟ جمال شعبان يجبب

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
زووم

حمادة هلال يكشف خلافه مع تامر حسني بسبب "عيش بشوقك" والأخير يرد
أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران
أخبار مصر

أول تعليق لشيخ الأزهر على وقف الحرب بين أمريكا وإيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران