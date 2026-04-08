قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، إن محادثات السلام المباشرة مع إيران ستتم "قريبًا جدًا"، لكنه أعرب عن عدم تأكده من حضور نائب الرئيس جيه دي فانس.

وأضاف ترامب عن المحادثات المخطط لها في إسلام آباد: "سيكون معنا ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، وفانس — ربما فانس، لا أعلم. هناك مسألة تتعلق بالسلامة والأمن".

وأفاد مصدر مطلع لشبكة سي إن إن الأمريكية، بأن المسؤولين لم يعودوا يجهزون ترتيبات لحضور نائب الرئيس المحادثات الشخصية هذا الأسبوع، مع الإشارة إلى أن هذا القرار قد يتغير نظرًا للطبيعة الهشة للمفاوضات الجارية.

وقد اتفقت الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل يوم الثلاثاء، على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، فيما يسعون للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب.