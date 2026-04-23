الرئيس الفنلندي يزور مقر جامعة الدول العربية.. صور

كتب : وكالات

02:45 ص 23/04/2026
    الرئيس الفنلندي يزور مقر جامعة الدول العربية (1)
تصوير - هاني رجب

استقبل الأمين العام الجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة، الرئيس الفنلندي الكسندر ستوب، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وألقى الرئيس الفنلندي، عقب المقابلة كلمة أمام السادة المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية.

أكد الرئيس الفنلندي، حرص جمهورية فنلندا على تطوير علاقاتها مع الدول العربية ومع جامعة الدول العربية بوصفها المنظمة الإقليمية الجامعة، مشيداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة في معالجة قضايا المنطقة والدفع نحو الحلول السياسية لأزماتها.

وأعرب الرئيس الفنلندي، عن قلق بلاده البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكداً دعم فنلندا تجهود التهدئة والمسار حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم، ومنوها بأهمية تكثيف التشاور بين الجانبين العربي والفنلندي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الشراكة القائمة ويفتح آفاقاً أرحب للتعاون في المرحلة المقبلة.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادلا معمقاً لوجهات النظر حول مجمل العلاقات العربية الفنلندية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، فضلا عن التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية.

واطلع أبو الغيط الرئيس الفنلندي على فحوى القرار الوزاري العربي الصادر أمس بتجديد إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية الأئمة على عدد من الدول العربية والمطالبة بتحميل إيران المسئولية عما تسببت فيه هجماتها الغاشمة من خسائر وأضرار، فضلا عن التعويض وجبر الضرر على نحو ما ينص عليه القانون الدولي.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الرئيس الفنلندي

