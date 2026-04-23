الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

بيراميدز

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

بتروجت

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
20:00

اسبانيول

بطولة أفريقيا للأندية للكرة الطائرة

الكاميرون الرياضي

- -
20:00

الأهلي

"هوايته الطفولية".. جود بيلينجهام يشتري 1% من فريق كريكيت.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

02:08 ص 23/04/2026

بيلينجهام

اشترى النجم الإنجليزي جود بيلينجهام مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، حصة تبلغ 1% من فريق الكريكيت "برمنجهام فينيكس" المشارك في بطولة The Hundre.

تفاصيل شراء بيلينجهام لـ فريق كريكيت

وبحسب صحيفة "ذا كريكتر" فإن قيمة الصفقة تقدر بنحو 800 ألف جنيه إسترليني، إذ استحوذ اللاعب على نصف في المئة من حصة وارويكشاير "51%" ونصف في المئة أخرى من حصة مجموعة نايت هيد الأمريكية التي تمتلك 49% من الفريق.

وتعد مجموعة نايت هيد أيضاً المالكة لنادي برمنجهام سيتي، النادي الذي بدأ فيه بيلينجهام مسيرته الكروية قبل انتقاله إلى بوروسيا دورتموند عام 2020 وهو في سن 16 عاماً، ثم إلى ريال مدريد بعد ثلاث سنوات.

هواية خاصة لـ نجم الريال

كان بيلينجهام مهتماً برياضة الكريكيت في طفولته، إذ لعب في نادي هاجلي في مقاطعة وورسيسترشاير وبرز منذ سن مبكرة رغم انشغاله بكرة القدم.

وفي مقابلة سابقة عام 2024، قال رئيس النادي مارك بيكر لصحيفة ديلي ميل إن بيلينجهام كان لاعباً موهوباً، مشيراً إلى أنه أظهر قدرات طبيعية استثنائية في اللعبة رغم محدودية وقته بسبب التزاماته الكروية.

وأضاف أن بيلينجهام كان قادراً على تقديم مستويات عالية في الكريكيت لو استمر فيه، نظراً لموهبته الرياضية الشاملة.

