الأمم المتحدة: يجب وضع حد للهجمات على قوات اليونيفيل في لبنان

كتب : مصراوي

02:44 ص 23/04/2026

أنطونيو جوتيريس

وكالات

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، إن جهات يعتقد أنها تابعة لحزب الله تقف وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي فرنسي في قوات حفظ السلام الموقتة التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" بلبنان.

وشدد جوتيريس في منشور على حسابه في "إكس" على ضرورة وضع حد للهجمات التي تستهدف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

وتوفي الأربعاء جندي فرنسي ثان من اليونيفيل متأثرا بجروحه التي أصيب بها في كمين بجنوب لبنان حمّلت باريس مسؤوليته لحزب الله.

وهذا ثالث جندي فرنسي يقتل منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير وتوسع نطاقها.

كتب الرئيس إيمانويل ماكرون على منصة "إكس": أن أنيسيه جيراردان الذي نُقل الإثنين إلى فرنسا بعد إصابته البالغة في لبنان توفي هذا الصباح متأثرا بجروحه.

وعزت السلطات الفرنسية والأمم المتحدة كمين السبت إلى حزب الله الذي نفى علاقته به، علما أن الحادثة أسفرت عن مقتل جنديين فرنسيين وإصابة 2 آخرين.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران على منصة "إكس"، إن أنيسيه جيراردان، 31 عاما، تعرض لإطلاق نار عنيف من مقاتلي حزب الله على مسافة قريبة جدا، وكان في طريقه لمساعدة قائد فصيلته الذي سقط للتو عندما أصيب هو الآخر بجروح خطرة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الأربعاء، أنه يجب على جميع الأطراف ضمان سلامة قوات حفظ السلام، مضيفة: "أن فرنسا ما زالت ملتزمة دعم استمرار وقف إطلاق النار الموقت بين إسرائيل وحزب الله".

وخلال زيارته إلى باريس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إنه يتابع شخصيا التحقيق في الكمين، مضيفا: "لقد أصدرت تعليماتي لقوات الشرطة بإجراء جميع التحقيقات اللازمة لتحديد هوية المسؤولين وتقديمهم للعدالة لا يمكن أن تمر مثل هذه الأعمال دون عقاب"، وفقا لسكاي نيوز.

أنطونيو جوتيريس الأمم المتحدة لبنان قوات اليونيفيل قوات حفظ السلام

