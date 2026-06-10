قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن المواجهة مع إيران لا تزال بعيدة عن نهايتها، مؤكدا أن جيش الاحتلال مستعد لمهاجمة إيران بـ"قوة كبيرة" إذا تطلب الأمر.

كاتس: أي هجوم إيراني سيُقابل برد قوي

أضاف كاتس، خلال حفل توزيع جوائز جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيُقابل بضربة قوية، على حد وصفه، مشيرا إلى أن تل أبيب سترد "كما فعلت قبل أيام"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

إسرائيل تُواصل عملياتها ضد حزب الله وترفض ربط الساحات

من جهة أخرى، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن العمليات العسكرية ضد عناصر "حزب الله" اللبناني مستمرة في مختلف المواقع، مشددا على رفض بلاده القاطع لتهديدات إيران ومحاولاتها ربط ساحات المواجهة في المنطقة.

ويعكس المشهد الحالي تصاعد التوترات في المنطقة، مع تنامي حدة التصريحات الإسرائيلية تجاه إيران وحزب الله، وسط استمرار المواجهة على أكثر من جبهة، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.